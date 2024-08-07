Bilecik'e Rize'den gelen misafirler hayran kaldı

Bilecik'e Rize'den gelen misafirler, tarihine ve doğasına hayran kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen 'Genç Umutsun Geleceğimsin' projesi kapsamında Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Rize'den gelen misafirleri ağırladı. Bilecik Pelitözü Göleti'nde gezen misafirler, göletin eşsiz manzarası ve temiz havasına hayran kaldı. Vali Aygöl, gölette yapılan çalışmalardan bahsederek burayı yeni bir cazibe merkezi haline getirdiğini ifade etti.

Ardından Rizeli misaifirleri İl Genel Meclis Toplantı Salonunda ağırlayan Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, "Rizeli misafirlerimizi burada ağırlamaktan ve Bilecik'in eşsiz tarihi ve doğasıyla tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Burada bizzat kendim rehberlik yapmak istedim ki göreve geldiğimden bu yana bu tarih beni çok büyüledi. Aynı duyguyu sizlere de aktarmak istedim. Umarım sizlerde Bilecik'imizi beğenip, kuruluşun topraklarında kendinizi ait hissetmişsinizdir" dedi. - BİLECİK