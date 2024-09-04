Bilecik'e ataması gerçekleşen Müftü Ahmet Dilek göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı İl Müftüleri Kararnamesi ile 11 ile yeni müftü ataması gerçekleştirildi. Bu kapsamda Şırnak İl Müftüsü olan Ahmet Dilek, yayımlanan atama kararı ile Bilecik'in yeni müftüsü oldu. Makamına geçen Müftü Dilek, İl Müftülüğüne vekalet eden İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı'dan görevi devraldı.

Bilecik İl Müftüsü olarak koltuğa oturan ve görevine başlayan Ahmet Dilek, Vali Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. - BİLECİK