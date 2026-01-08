Haberler

Bilecik'e 24 sınıflı yeni ilkokul kazandırılıyor

Bilecik'e 24 sınıflı yeni ilkokul kazandırılıyor
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımına başlanacak yeni 24 sınıflı ilkokul, modern mimarisiyle eğitim altyapısını güçlendirecek. Okulun 450 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine 24 sınıflı yeni ilkokul kazandırılıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan 24 sınıflı yeni ilkokulun, 450 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Modern mimarisi ve fiziki imkanlarıyla dikkat çekmesi beklenen okulun, bölgedeki eğitim altyapısını önemli ölçüde güçlendirmesi hedefleniyor.

"Çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda eğitim almasına imkan sağlayacak"

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın daha nitelikli şartlarda eğitim almasını amaçlayan proje kapsamında inşa edilecek ilkokul; öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak şekilde planlandı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli ortamlarda yürütülmesine imkan sağlayacak olan okulun, öğretmenler ve veliler için de önemli bir kazanım olacak. Modern mimarisi ve donanımıyla Bozüyük'ümüze kazandırılacak bu okul, çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda eğitim almasına imkan sağlayacak. Eğitim altyapımızı güçlendirmeye ve geleceğimiz olan evlatlarımız için daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
