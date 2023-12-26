Bilecik Belediyesi 4. Halk Ekmek Büfesi'ni hizmete açtı
Bilecik Belediyesi, vatandaşların ekmeğe daha kolay ulaşabilmesi için 4. Halk Ekmek Büfesi'ni Tepebaşı bölgesinde hizmete açtı. Diğer Halk Ekmek Büfeleri ise Osmangazi Mahallesi TOKİ Aile Çay Bahçesi, Osmangazi Mahallesi Güneş TOKİ Market ve İstiklal Mahallesi Zabıta Müdürlüğü karşısında bulunuyor. Vatandaşlar 6 TL karşılığında ekmek alabilecekler.
Bilecik Belediyesi, 4'üncü Halk Ekmek Büfesi'ni kent halkının hizmetine açtı.
Vatandaşların ekmeğe ulaşımını kolaylaştıracak çalışma kapsamında hayata geçirilen 4. ekmek satış noktası, Tepebaşı Halk Ekmek Satış Noktası olarak kapılarını açtı.
Vatandaşların 6 TL karşılığında ekmek alabileceği diğer Halk Ekmek Büfeleri, Osmangazi Mahallesi TOKİ Aile Çay Bahçesi, Osmangazi Mahallesi Güneş TOKİ Market ve İstiklal Mahallesi Zabıta Müdürlüğü karşısında hizmet veriyor.