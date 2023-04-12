Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı, Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale Programına Katıldı

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlenen Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi’nin açılışında yer aldı.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi'nin açılışında yer aldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda Başkanvekili Subaşı, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çanakkale programı hakkında Twitter hesabında paylaşım yapan Subaşı, "Umut kazanacak, adalet kazanacak, millet kazanacak. 13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Çanakkale'de milletimizle tam kadro buluştuk ve Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi açılışına katıldık" dedi.