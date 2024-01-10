Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek, asfalt serim çalışmalarına sağladığı ekipman desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yönelik ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükerşen, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ağırladı.

Bilecik Belediyesi'nin gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarına destekleri dolayısıyla Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden Subaşı, "Şehrimizde yaptığımız asfalt serim işinde ekip ve ekipman destekleri ile bütçemizi büyük bir yükten kurtaran duayen başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve ekibine Bilecikli hemşehrilerim adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Güzel iş birliklerimiz devam edece." dedi.

Büyükerşen de nazik ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, Bilecik'te gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla Subaşı'nı tebrik etti. Karşılıklı görüş alışverişi ve hediye takdimlerinin ardından ziyaret, çektirilen fotoğrafla tamamlandı.