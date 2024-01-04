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Bilecik Belediye Başkanı Sabah Namazında Çorba İkram Etti

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Bilecik'in Gölpazarı ilçe Belediye Başkanı Hayri Suer, sabah namazında cemaate çorba ikram etti. Gölpazarı Belediyesi 1 nolu düğün salonunda sabah namazı sonrası çorba ikramı yapan Suer, vatandaşlarla sohbet etti ve çorba içti. 2024 yılının ilk çorba ikramını yapan Suer, herkese afiyet dileyerek güzel bir yıl temennisinde bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçe Belediye Başkanı Hayri Suer, sabah namazında cemaate çorba ikram etti.

Gölpazarı Belediyesi 1 nolu düğün salonunda sabah namazı sonrası çorba ikramı yapan Hayri Suer vatandaşlarla hem sohbet etti hem çorba içti. 2024 yılının ilk çorba ikramını yapan Suer, "2024 yılının ilk ikramını sıcak çorbamız ile yapmış olalım. Hepimiz için güzel bir yıl olsun. Herkese afiyet olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayri Suer Gölpazarı Bilecik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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