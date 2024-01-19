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Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Atatürk İlkokulu Öğrencilerini Ziyaret Etti

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Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek, karne sevinçlerini paylaştı.

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek, karne sevinçlerini paylaştı.

Okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, iyi tatiller dileklerini iletti.

Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren ve şeker dağıtan Başkan Mustafa Sadık Kaya, yaptığı ziyaret hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Karne heyecanı yaşayan Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek kendilerini kutladım ve eğitim hayatlarında başarı dileklerimi ilettim. Geleceğimizin teminatı güzel çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmen ve öğrenciler de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve beraberindeki konuklara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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