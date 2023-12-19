Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, taksi duraklarını ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından yenilenen taksi duraklarını ziyaret ederek esnaf ile sohbet etti. Durak esnafı, yenilenen durakların memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından bekleme durakları yenilenen Terminal ve Tepebaşı taksi duraklarının esnafını ziyaret etti.

Taksici esnafıyla sohbet eden Başkan Subaşı, yenilenen taksi duraklarının hayırlı uğurlu olması temennisini iletti.

Bilecik Belediyesi'nin imkanları doğrultusunda güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğini kaydeden Başkanvekili Subaşı, taksici esnafının talep ve görüşlerini aldı.

TAKSİ ESNAFINDAN BAŞKAN SUBAŞI'NA TEŞEKKÜR

Taksi duraklarının yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren durak esnafı, "Belediye Başkanımız Melek Hanım'a duraklarımızın yenilenmesi talebini iletmiştik. Kendisi de sağ olsun, bizlerin bu talebini olumlu karşıladı. Eski duraklarımız hem çok küçük hem de şehrimize yakışmıyordu. Taksi duraklarımız şimdi daha büyük ve bizler için çok güzel hale geldi" dedi.

Esnafla çay içerek sohbet eden Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı.