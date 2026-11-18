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Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, huzurevinde el emeği ürünleri inceledi.

İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle buluştu. Ziyaret kapsamında sakinlerin katılımıyla düzenlenen el sanatları atölyesini gezen İl Müdürü İlhan, ortaya çıkarılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atölyede yapılan el emeği ürünleri inceleyen İlhan, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Büyüklerin sosyal hayata katılımının ve kendilerini değerli hissetmelerinin önemine dikkat çeken İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimiz bizim en kıymetli değerlerimiz. Onların hayatın içinde aktif olmalarını, ilgi alanları doğrultusunda üretmelerini ve kendilerini mutlu hissetmelerini önemsiyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı