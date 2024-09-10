Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına şiddete karşı stant kurdu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına şiddete karşı stant kurdu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Söğüt ilçesinde kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla stant kuruldu. Kurulan stantta broşürler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak isteyen personelin kurduğu stant, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. - BİLECİK