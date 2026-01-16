Bilecik 3 önemli yol yatırım programına dahil edildi

Haberler

Güncelleme:
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in 3 önemli yolun yatırım programına dahil edildiğini duyurdu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek 3 önemli yol projesinin 2026 Yılı Yatırım Programı'na alındığını duyurdu. Yatırım programına alınan projelerin; Bilecik-Bozüyük Ayrımı-Pazaryeri Yolu, Bozüyük-Söğüt Yolu ile Söğüt-Çaltı-İnhisar-4. Bölge Hududu Yolu olduğu bildirildi. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, köyden ilçeye ve ilçeden merkeze uzanan ulaşım ağının daha erişilebilir hale gelmesi, ticaret ve üretimin güçlenmesi hedefleniyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı ve Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'e teşekkür ederim. Bilecik'in ulaşım altyapısını güçlendirecek bu projeler; köyden ilçeye, ilçeden merkeze uzanan hayatın daha güvenli, daha konforlu ve daha erişilebilir olması demektir. Bilecik için talep ettik, takip ettik, vazgeçmedik ve karşılığını aldık. Bilecik için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

