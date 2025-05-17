Bildecik'te 2. Dünya Savaşı Sırasında Kafkasya'dan Sürgünler Konulu Konferans Düzenlendi

Bildecik'te 2. Dünya Savaşı Sırasında Kafkasya'dan Sürgünler Konulu Konferans Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tarih Bölümü ve Türkoloji Kulübü iş birliğiyle '2. Dünya Savaşı Sırasında Kafkasya'dan Sürgünler' konulu bir konferans düzenledi. Prof. Dr. Mehmet Alpargu'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, sürgünlerin sosyopolitik nedenleri ve Türk topluluklarının yaşadığı mağduriyetleri ele aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü ve Türkoloji Kulübü iş birliğiyle '2. Dünya Savaşı Sırasında Kafkasya'dan Sürgünler' konulu bir konferans düzenlendi.

Konferans, alanın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Alpargu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin yaptı. Konuşmasında, Türk dünyasının tarihi süreçte yaşadığı önemli kırılma noktalarından biri olan sürgünlerin, toplumsal hafızada ve tarih araştırmalarında özel bir yeri olduğuna dikkat çekti.

Ardından söz alan Prof. Dr. Mehmet Alpargu, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin Kafkasya'da uyguladığı zorunlu göç politikalarını tarihi belgeler, tanıklıklar ve akademik çalışmalar ışığında ele aldı. Sürgünlerin sosyopolitik nedenleri ve bu süreçte yaşanan insanlık dramlarına dair kapsamlı bir değerlendirme yapan Alpargu, Türk ve Müslüman toplulukların bu zorlu süreçte yaşadığı mağduriyetleri tarihi bağlamda aktardı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti, indirim aldı

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti, indirim aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor

Bebeği olanlar dikkat! Satışı yasaklandı, ürünler toplatılıyor
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.