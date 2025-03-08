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Bilal İskender, Ara Güler'in Fotoğraflarını Yapay Zeka ile Videoya Dönüştürdü

Bilal İskender, Ara Güler'in Fotoğraflarını Yapay Zeka ile Videoya Dönüştürdü
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Sosyal medya içerik üreticisi Bilal İskender, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in 25 fotoğrafını yapay zeka yardımıyla video haline getirdi. Eski İstanbul'un sokaklarını ve yaşamını oluşturan bu görseller ilgiyle karşılandı.

Sosyal medyada içerik üreticisi Bilal İskender, Ara Gülerin fotoğraflarını derleyip, bir çoğunu taratıp yapay zeka yardımı ile onları video haline dönüştürdü.

Çocukluğundan beri fotoğraf sanatına ilgi duyan Bilal İskender, sokak fotoğrafçılığının duayeni olarak kabul edilen Ara Güler'in fotoğraflarının 25 tanesini bir araya getirdi. Bunların bazılarını internetten bularak bazılarını ise tarayıcı yardımı ile dijital ortama aktardı. Gelişen teknoloji ile siyah beyaz fotoğrafları buluşturan İskender yapay zeka kullanarak, fotoğrafları video haline getirdi. Bir fotoğrafı ortalama olarak 5 ila 10 saniye arasında videoya dönüştürdü. Eski İstanbul'un ve insanların yakın plan fotoğrafları videoya dönüşmesi ile ortaya ilginç manzaralar çıktı. Dönemin yaşamını daha net bir şekilde gözler önüne serildi. Yaptığı videoda Bilal İskender, "Fotoğraf ustası Ara Güler'in fotoğraflarını hep arşivden bulup incelerdim. Yapay zeka sayesinde bunları videoya dönüştürebildi. Böylece eğer bir yönetmen olsaydı nasıl filimler çekeceğini biraz da olsa ortaya çıkartmış oldum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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