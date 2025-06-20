Bilal Bozdemir Samsun Vali Yardımcılığına Atandı, Anamur'da Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Bilal Bozdemir Samsun Vali Yardımcılığına Atandı, Anamur'da Veda Ziyareti Gerçekleştirdi
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Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından veda ziyaretleri kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, birlikte gerçekleştirdikleri projeler değerlendirildi ve Bozdemir'e teşekkür plaketı takdim edildi.

Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, iş birliği içerisinde çalıştığı Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 28 Mayıs'ta yayımlanan kararnameyle Samsun Vali Yardımcılığı görevine atandı. Yeni görev yeri öncesinde ilçedeki kurum ve yöneticilere veda ziyaretlerinde bulunan Bozdemir, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen veda ziyaretinde, Kaymakam Bozdemir ve Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı birlikte görev yaptıkları süre boyunca Anamur'un sosyal, kültürel ve idari gelişimi için iş birliği içerisinde hayata geçirdikleri projeleri ve hizmetleri değerlendirdi.İki idareci, ilçeye katkı sağlayan birçok başarılı çalışmayı birlikte yürütmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ziyaret sonunda Çatlı, Bozdemir'e Anamur'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, üzerinde Türk Bayrağı bulunan anlamlı bir plaket takdim etti.

Yeni görevinde başarı dileklerini ileten Başsavcı Çatlı, Bozdemir'in Anamur'da bıraktığı izlerin her zaman hatırlanacağını ifade etti.

Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Bozdemir ise, Anamur'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, tüm kurumlarla uyum içinde çalışmanın Anamur'a güzel hizmetler kazandırdığına dikkat çekti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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