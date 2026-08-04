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Bigadiç'te seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Bigadiç'te seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Balatlı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında araçta maddi hasar oluşurken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Balatlı Mahallesi'nde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 45 AJF 300 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Bigadiç Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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