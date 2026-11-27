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Çanakkale'nin Biga ilçesinde vatandaşların daha kolay ulaşımlarını sağlaması için gerçekleştirilen yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Biga ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanları sunmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın çalışmalar hakkında verdiği bilgilere göre 2026 yılı içersinde 78 kilometre sathi kaplama ve 21 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Kaymakam Kayabaşı toplam 99 kilometreye varan yol çalışmasının vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Biga ilçesinde gerçekleştirilen yol çalışmaları hakkında bilgiler veren Kaymakamı Ercan Kayabaşı, "Kıymetli Bigalı hemşerilerimiz, ilçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanları sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 78 kilometre sathi kaplama ve 21 kilometre sıcak asfalt çalışmasıyla toplam yol çalışması uzunluğumuzu 99 kilometreye ulaştırdık. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda ulaşım standartlarını yükseltmeye ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Çalışmalarda başta İl Özel İdaremiz ve Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yapılan hizmetlerin ilçemize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı