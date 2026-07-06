Biga Geyikkırı Köyü yolu yenilendi

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Biga ilçesi Geyikkırı Köyü yolu yenilendi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2026 yılı asfalt sezonu çerçevesinde il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Biga ilçesi Geyikkırı Köyünde yapılan sıcak asfalt dökümleri tamamlandı.

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada "Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında; Biga Geyikkırı Köyü'nde 3 kilometrelik hat üzerinde gerçekleştirilen 2. kat asfalt sathi kaplama yapımı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı