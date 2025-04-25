Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını finale yazdırdı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler

Bıçaklı kavgada öldürülen veteriner hekim, ölümünün 3'ncü yıl dönümünde anıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bıçaklı kavgada öldürülen veteriner hekim, ölümünün 3'ncü yıl dönümünde anıldı YOZGAT Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Veteriner Hekim Volkan Lale, ölümünün 3'ncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Bıçaklı kavgada öldürülen veteriner hekim, ölümünün 3'ncü yıl dönümünde anıldı

YOZGAT - YOZGAT Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Veteriner Hekim Volkan Lale, ölümünün 3'ncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Veteriner Hekim Volkan Lale için Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından Mehmetbeyli Köyü mezarlığındaki kabri başında anma programı düzenlendi. Programa Lale'nin eşi, çocukları ve akrabaları ile çok sayıda veteriner hekim katıldı. Lale'nin kabri başında Kuran'ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Meslektaşları, Lale'nin kabrine güller bıraktı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Toplum sağlığını korumak isterken meslektaşımız şehit oldu. Bizler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız. Meslektaşımızı unutmayacağız daima bütün camiamız burada olacağız ve meslektaşımızı unutturmayacağız. Volkan Lale bizim mesleğimizin sembol ismi oldu. Biz de veteriner hekimimizi daima anıp diğer meslektaşlarımızın da onu unutmaması için onu daima yaşatmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RUKİYE YILMAZ - Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.