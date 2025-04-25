Bıçaklı kavgada öldürülen veteriner hekim, ölümünün 3'ncü yıl dönümünde anıldı

YOZGAT - YOZGAT Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Veteriner Hekim Volkan Lale, ölümünün 3'ncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Veteriner Hekim Volkan Lale için Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından Mehmetbeyli Köyü mezarlığındaki kabri başında anma programı düzenlendi. Programa Lale'nin eşi, çocukları ve akrabaları ile çok sayıda veteriner hekim katıldı. Lale'nin kabri başında Kuran'ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Meslektaşları, Lale'nin kabrine güller bıraktı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Toplum sağlığını korumak isterken meslektaşımız şehit oldu. Bizler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız. Meslektaşımızı unutmayacağız daima bütün camiamız burada olacağız ve meslektaşımızı unutturmayacağız. Volkan Lale bizim mesleğimizin sembol ismi oldu. Biz de veteriner hekimimizi daima anıp diğer meslektaşlarımızın da onu unutmaması için onu daima yaşatmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.