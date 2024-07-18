Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği'nden vatandaşlara aşure ikramı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği önünde düzenlenen aşure günü etkinliğinde vatandaşlara tarafından yapılan dua sonrasında dernek yönetimi tarafından kazanlarda pişirtilen aşure ikram edildi. Kurulan alanda dağıtılan aşurelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar dağıtılan aşureden tadabilmek için sıraya girdi. Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker, muharrem ayı dolayısıyla dernek olarak geleneksel hale getirdikleri ve bu yıl ikincisini düzenledikleri aşure etkinliğine maddi manevi destek veren, katkı sunan hayırsever vatandaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Göker, etkinlik çerçevesinde 7 bin kişiye aşure dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl yaptığımız etkinlikte bin 500 kişilik aşure dağıtımımız olmuştu. Bu yıl bu miktarı hayırseverlerimizin de desteğiyle 7 bin kişiye çıkardık. Hayırseverlerimizin hayırlarını Allah kabul etsin inşallah" şeklinde konuştu. - KONYA