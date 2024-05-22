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Beyşehir ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

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Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı tarafından Beyşehir ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı. Yardımlar, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve vakfın başkanı Cengiz Hocazade tarafından verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.

Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı tarafından ilçe merkezindeki ilkokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet desteğinde bulunuldu. Öğrencilere kıyafetleri Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve vakfın başkanı Cengiz Hocazade tarafından verildi. Kaymakam Akpınar, yardım ve desteklerinden dolayı Hocazade'ye plaket sunarak teşekkür etti.

Türkiye'de ve dünyadaki engelli ve yaşlı insanların engellerini ortadan kaldırmak, engelsiz yaşamaları için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan vakıf, yürüttüğü faaliyetlerle hayırseverlerin desteğiyle engellilerin ve yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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