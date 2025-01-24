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Beyşehir Halk Eğitim Merkezi'nden Kadınlara Yönelik Kurslar

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi'nden Kadınlara Yönelik Kurslar
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Konya'nın Beyşehir İlçesi Halk Eğitim Merkezi, kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla birçok farklı branşta ücretsiz kurslar düzenliyor. Dikiş, nakış, kuaförlük gibi alanlarda eğitimler verilen kurslar, kursiyerlerden yoğun ilgi görüyor.

Konya'nın Beyşehir İlçesi Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından farklı branşlarda açılan kurslar, kursiyerlerden yoğun ilgi görüyor.

HEM Müdürü Mevlüt Bakır yaptığı açıklamada, Beyşehir'de vatandaşlara yönelik olarak açtıkları meslek ve sanat kurslarının başladığını belirtti. Kurum olarak kadınların da mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hem merkez hem de dış mahallelerde yeni kurslar düzenlemeye başladıklarını da aktaran Bakır, "Özellikle kadınlarımızın yeteneklerini keşfetmeleri, meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri için hazırlanan bu kurslarımız büyük bir ilgiyle karşılandı. Merkezimizde, mahallelerimizde ve Beyşehir Aile Destek ve Eğitim Merkezinde (ADEM) açılan, ayrıca iş birliği kapsamında Beyşehir ASEM ve KOMEK Kurs Merkezinde açılacak olan kurslarımız arasında da dikiş, nakış, giyim, el sanatları, kuaförlük, aşçılık, bilgisayar kullanımı ve yabancı dil eğitimi gibi birçok farklı alanda eğitim veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlerle düzenlenen bu kurslarımız sayesinde kursiyerlerimiz hem yeni beceriler kazanıyor hem de özgüvenlerini artırıyor. Kursiyerlerimizin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedeflediğimiz bu projelerle kurslara katılan bireylerin yeteneklerini kazanca dönüştürmelerine de aynı zamanda imkan sağlamış oluyoruz. Kurslarımız ücretsiz olup, başvuru ve detaylı bilgi için Halk Eğitimi Merkezi'mize başvurulabilir. Tüm vatandaşlarımızı bu fırsattan faydalanmaya davet ediyoruz. Birlikte öğrenelim, birlikte üretelim diyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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