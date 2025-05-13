DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'Fesih' kavgası

Başrolde iki isim vardı! TBMM'yi inleten "fesih" kavgası
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

Beyşehir'den Hacı Adayları Mukaddes Topraklara Uğurlandı

Beyşehir'den Hacı Adayları Mukaddes Topraklara Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2025 hac organizasyonu kapsamında düzenlenen uğurlama töreninde 63 hacı adayı, dualar eşliğinde kutsal topraklara veda etti. Duygusal anların yaşandığı törende, İlçe Müftüsü dua etti ve hacı adayları 29 Haziran'da yurda dönecek.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hacı adayları mukaddes topraklara dualar eşliğinde uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonu çerçevesinde Beyşehir'den mukaddes topraklara gidecek olan hac kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi. Tarihi Eşrefoğlu Camisinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından yapılan dua sonrasında 63 kişilik hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama sırasında helallik isteyen hacı adayları ile törene katılan yakınları arasında duygusal anlar yaşandı. Hacı adaylarının hac farizasını yerine getirmesinin ardından 29 Haziran'da yurda dönmesi planlanıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan

PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.