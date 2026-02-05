Haberler

Beyşehir'de son göreve hazırlık için eğitim başladı

Beyşehir'de son göreve hazırlık için eğitim başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, kadınlara yönelik cenaze hizmetleri eğitimine başladı. Kurs, ilçedeki Diyanet görevlileri tarafından verilecek.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi, vatandaşlara yönelik mesleki ve sosyal eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Beyşehir'de, cenaze hizmetleri alanında görev almak isteyenlere yönelik eğitim kursu başladı.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde, kadınlara yönelik olarak açılan kurs yoğun ilgi gördü. Kurs, Vaiz Melek İleri ile Kur'an Kursu Öğreticisi Filiz Aydın'ın eğitmenliğinde yürütülüyor. Kursun açılış dersinde konuşan Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, cenaze hizmetlerinin büyük bir sorumluluk ve hassasiyet gerektirdiğine dikkat çekerek, bu alanda hizmet verecek kursiyerlere başarılar diledi. Eğitim süresince kursiyerlere cenaze hizmetlerine ilişkin dini usuller ve manevi hassasiyetler çerçevesinde bilgiler aktarılacak. Kursta yalnızca teorik eğitim değil, aynı zamanda sorumluluk bilinci ve gönül eğitimi kazandırılması da hedefleniyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Gezegenin en zengin isminden ilginç paylaşım: Para mutluluğu satın alamaz

850 milyar doları var ama mutsuz! Paylaşımı çok konuşuldu
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti