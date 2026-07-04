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Beyşehir'de Olukdağı Şenliği mahalle sakinlerini buluşturdu

Beyşehir'de Olukdağı Şenliği mahalle sakinlerini buluşturdu
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen Geleneksel Olukdağı Şenliği, mahalle sakinleri ve gurbetçileri bir araya getirdi. Şenlikte folklor gösterileri, yarışmalar ve plaket törenleri yapıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Gökçekuyu Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Olukdağı Şenliği, mahalle sakinleri ve gurbette yaşayan hemşerileri bir araya getirdi.

Gökçekuyu Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen şenlikler, köy konağında gerçekleştirilen ikram programı ve havai fişek gösterileriyle başladı. Etkinlikler ertesi gün İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Protokol konuşmalarında kürsüye çıkan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenlik kapsamında folklor gösterileri ilgiyle izlenirken, gün boyunca çeşitli yarışmalar düzenlendi. Programda bugüne kadar mahalleye katkı sunan ailelere, sülalelere ve destek veren isimlere plaket verildi. Yoğun katılımla gerçekleşen Geleneksel Olukdağı Şenliği, yemek ikramı ve Yörük Beyi seçiminin ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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