Beyşehir'de Gazze İçin Tepen Yürüyüş Düzenlendi

Beyşehir, Gazze için tek yürek

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşlar "Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk" temalı yürüyüşte bir araya geldi.

Beyşehir'de yapılan yürüyüş ve basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar kınandı, protesto edildi. Beyşehir Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen programda Anıt Meydanında toplanan kalabalık Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan basın açıklaması sonrasında yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile taşıdıkları İsrail'e tepki gösteren içeriklerin yer aldığı döviz ve pankartlarla tekbirler getirerek yürüyen katılımcılar sloganlar attı. Yürüyüşe çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi. Antalya Caddesi üzerinden Orman Kavşağına kadar yürüyen kalabalığın yürüyüşü başlangıç noktası olan Anıt Meydanında sona erdi. Program İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için yapılan duanın ardından tamamlandı.