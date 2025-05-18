Beyşehir'de Çiftçiler Yağmur Duası için Bir Araya Geldi

Beyşehir'de Çiftçiler Yağmur Duası için Bir Araya Geldi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Avdancık Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duası programında çiftçiler bir araya gelerek yağmurların bereketi için dua etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçiler, düzenlenen yağmur duası programında bir araya geldi.

Beyşehir'e bağlı Avdancık Mahallesi'nde muhtarlığın öncülüğünde gerçekleştirilen yağmur duası için mahalle sakinleri ve çevre yerleşim merkezlerinden gelen vatandaşlar bir araya geldi. Köy camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından yapılan duada rahmet için ellerini semaya açan vatandaşlar, yağmurların devamını diledi.

Avdancık Mahallesi Muhtarı Mehmet Arkan, ekili alanlara rahmet ve bolluk, bereket için mahalle sakinlerinin de desteğiyle yağmur duası programı organize ettiklerini belirterek, katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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