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Beyşehir'de Çiftçiler Yağmur Duası Düzenliyor

Beyşehir'de Çiftçiler Yağmur Duası Düzenliyor
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde ekili alanların yağış ihtiyacı için düzenlenen yağmur duası programında muhtarlık ve mahalle sakinleri bir araya geldi. İlçe Müftüsü Enes Aktaş, yağmurun Allah'ın bir rahmeti olduğunu vurguladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ekili alanları için yağış bekleyen çiftçiler yağmur duası programları düzenlemeye devam ediyor.

İlçede yağmur duası gerçekleştiren yeni yerleşim merkezi Üçpınar Mahallesi oldu. Mahalle muhtarlığının öncülüğünde yöreye bolluk ve bereket getirmesi amacıyla gerçekleştirilen dua programında eller hep birlikte semaya açılırken, ekili alanların ihtiyacı olan rahmetin devam etmesi için dua edildi. Duayı yaptıran İlçe Müftüsü Enes Aktaş, yağmurun Allah'ın bir rahmeti olduğunu belirterek, yağışların dua ve niyazla istenmesinin önemine vurgu yaptı. Yoğun katılımın olduğu yağmur duası programının sonunda mahalle sakinleri ve çiftçilere yemek ikramında bulunuldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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