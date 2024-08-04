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Beyrut Limanı Patlamasının 4. Yıl Dönümünde Gözyaşları

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Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın 4. yıl dönümünde binlerce kişi liman önünde toplanarak hayatını kaybedenler için gözyaşı döktü. Limanda yapılan anma töreninde Müslümanlar ve Hristiyanlar bir araya gelerek hayatını kaybedenleri unutmadı.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda en az 220 kişinin ölümüne ve 6 bin 500 kişinin yaralanmasına yol açan büyük patlamanın 4'üncü yıl dönümünde binlerce kişi liman önünde toplanarak, hayatını kaybedenler için gözyaşı döktü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve dünyanın en büyük patlamaları arasında yer alan olayın üzerinden 4 yıl geçti. Acıları ilk günkü gibi taze olan insanlar, her yıl liman önüne gelerek burada hayatını kaybeden kişiler için gözyaşı döküp çiçek bırakıyor. Liman aktif olarak çalışırken, patlamanın olduğu alanda hiçbir şeye dokunulmuyor. Hasar gören konteynerler, yüzlerce otomobil aynı şekilde yerinde duruyor ve Lübnan ordusuna bağlı askerler bölgede nöbet tutuyor. Patlamanın 4'üncü yıl dönümünde de Beyrutlular her yıl olduğu gibi bu sene de limana gelerek hayatını kaybedenleri unutmadı. Hayatını kaybedenler arasında Müslümanlar ve Hristiyanların da olduğunu hatırlatmak için ezan okundu, kilise çanı çalındı. Marşların da okunduğu limanda gözyaşları döküldü, alana çiçekler bırakıldı. Polis ve askerler tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı limanda yaklaşık 2 bin kişi, Lübnan bayrağı ve ellerindeki "Act for Justice (Adalet için harekete geç)" yazılı pankartlarla büyük patlamada hayatını kaybedenleri yad etti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ifade etmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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