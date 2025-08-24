Beypazarı'nda Birlik ve Beraberlik İçin Mevlit Programı Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin Yukarıgüney Mahallesi'nde, halkın birlikteliğini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen mevlit programına yoğun ilgi oldu. Mahalle muhtarı Rıdvan Biçer, etkinlikte katılanlara teşekkür etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde birlik ve beraberliğin sağlanması için mevlit programı düzenlendi.

Beypazarı'nın Yukarıgüney Mahallesi'nde, mahalle halkının birlik ve beraberliğini pekiştirmek amacıyla mevlit programı gerçekleştirildi. Mahalle Muhtarı olan Rıdvan Biçer'in katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Ebdeş Deresi mevkiinde düzenlendi.

Mevlid'i Şerif'in okutulmasının ardından Muhtar Biçer, tüm mahalle sakinlerini programa davet ettiğini belirtti. Birlik, beraberlik ve kaynaşma amacıyla gerçekleştirilen mevlide katılımın kalabalık olduğunu vurgulayan Biçer, memnuniyetini dile getirdi ve katılan vatandaşlara teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
