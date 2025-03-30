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Beypazarı'nda Bayram Namazı Sonrası Kahvaltı Geleneği Devam Ediyor

Beypazarı'nda Bayram Namazı Sonrası Kahvaltı Geleneği Devam Ediyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kuyucak Mahallesi'nde bayram namazı sonrası düzenlenen kahvaltı geleneği, mahalle halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Dernek Başkanı ve Mahalle Muhtarı, geleneklerinin sürdürülmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bayram namazı sonrası kahvaltı geleneği sürüyor.

Beypazarı ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde kılınan bayram namazı sonrası mahalle halkı yıllardır sürdürdükleri bayram namazı bayramlaşma'dan sonra mahalle Derneği'nin düzenlediği kahvaltı geleneğini her seneki gibi bu senede devam ediyor

Kuyucak Mahallesi Dernek Başkanı Ahmet Kaşak ve Mahalle Muhtarı Nuri Öztürk Ramazan Bayramı Namazı sonrası dernek tarafından düzenlenen kahvaltıda bütün mahalle sakinlerinin katıldığını ifade etti. Mahalle adına 7'den 70'e herkesin katıldığı coşkulu bir bayramlaşma töreni yapıldığını geleneklerini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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