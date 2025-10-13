Haberler

Beypazarı'nda 4 Gün Sürecek Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Beypazarı'nda 4 Gün Sürecek Kan Bağışı Kampanyası Başladı
Türk Kızılay, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 13-16 Ekim tarihleri arasında kan bağışı kampanyası düzenliyor. Gezici kan bağış aracı, İrfan Gümüşel Caddesi'ndeki Atatürk Parkı önünde hizmet verecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türk Kızılay, 4 gün sürecek bir kan bağışı kampanyası başlattı.

Türk Kızılay'a ait gezici kan bağış aracı, 13-16 Ekim tarihleri arasında Beypazarı ilçesinde hizmet verecek. Beypazarı'nın merkezi noktalarından olan İrfan Gümüşel Caddesi'ndeki Atatürk Parkı önünde bulunan araçta vatandaşlar, 10.30-13.00/14.00-19.00 saatleri arasında kan bağışında bulunabilecek.

