Beypazarı Kaymakamı Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, şehit Üst Çavuş Hakan Toydemir'in ailesini ziyaret etti.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun ve Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Bahar Yiğittekin, 13 Temmuz 2006 yılında Bitlis'te şehit olan Üst Çavuş Hakan Toydemir'in Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hacıkara Mahallesi'nde bulunan baba evini ziyaret etti. Kaymakam Coşkun ve Bahar Yiğittekin Şehit Üst Çavuş Hakan Toydemir'in babası Necip Toydemir ve annesi Safiye Toydemir'le sohbet etti. - ANKARA