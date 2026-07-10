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İstanbul'un göbeğinde Anadolu kültürü yaşatılıyor: Yünlerini anayol kenarında kurutuyorlar

İstanbul'un göbeğinde Anadolu kültürü yaşatılıyor: Yünlerini anayol kenarında kurutuyorlar
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İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Semen ve Mehmet Kızgır çifti, Anadolu'nun yün işleme geleneğini megakentte yaşatıyor. Kış hazırlıkları için yıkanan yünler, ana yol kenarındaki yeşil alana serilip ipe asılarak kurutuluyor. Çift, yünleri atmaya kıyamadıklarını ve her yıl aynı yerde kuruttuklarını belirtiyor.

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Semen ve Mehmet Kızgır çifti, Anadolu'dan günümüze uzanan yün işleme geleneğini megakent İstanbul'un merkezinde yaşatıyor. Kış hazırlıkları için yıkanan yünlerden bir kısmı anayol kenarındaki yeşil alana serilirken, diğer kısmı ise ipe asıldı. Anayol kenarındaki yün kurutma işlemi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Senem ve Mehmet Kızgır çifti, alışılmışın aksine Anadolu'nun köklü geleneklerinden biri olan yün kurutma kültürünü yol kenarında sürdürdü. Havaların ısınmasıyla yıkanan yünler, kuruması amacıyla ana yol kenarındaki yeşil alana serildi. Yünlerin bir kısmı ise iki direk arasına gerilen ipe asıldı. Bir yanda trafik akarken diğer yanda ise kuruması için serilen yünler ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kızgır çiftinin, İstanbul'un yoğun şehir yaşamı içinde Anadolu kültürünün yaşatılmaya devam edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Yünlerimizi atamıyoruz, kıyamıyoruz"

Her sene aynı yerde yünlerini kuruttuğunu söyleyen Senem Kızgır, "Eskiden kaynanam yapıyordu. Biz de yünlerimizi atamıyoruz, kıyamıyoruz. Şimdikiler kaldırıp, atıyor. Burada kuruyor, eve götürüyorum. Yatak, yorgan ediyorum. Nereden aklıma geldi burası? Burada güzel kuruyor. Buraya getirdim. Yünlerimi her sene burada kurutuyorum" dedi.

"Yeni nesil yapmaz, çoğu alıp atıyor"

Yünlerini kuruttuktan sonra yorgan, yatak olarak kullandıklarını ifade eden Mehmet Kızgır, "Her sene aynı şeyleri tekrarlayıp, yapıyoruz. Yünleri getiriyoruz burada, kurutuyoruz. Evde döşek, yorgan yapıyoruz. Evimizin orada kurutacak yer yok. Geliyoruz burada, kurutuyoruz. Biz yapıyoruz ama yeni nesil yapmaz, çoğu alıp atıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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