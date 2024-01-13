Beylikova Liseli Öğrenciler Ankara'yı Ücretsiz Geziyor

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'ndeki liseli öğrenciler, Ankara'nın Cumhuriyet için önemli bölgelerini ücretsiz bir şekilde ziyaret ediyor.

Başkan Özkan Alp öncülüğünde Beylikova'daki ortaöğretim sınıflarında eğitim gören çocuklara yönelik milli şuur ve tarih bilinci oluşturmak, ulusal seviyede ilçenin eğitimdeki başarı ve kalitesini yükseltmek amacıyla Ankara gezileri düzenleniyor. Öğrenciler Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Binası, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hamamönü Altındağ Tarihi Evleri, Mehmet Akif Ersoy Evi, Ankara Üniversitesi ve Hukuk Fakültesi Siyasal Bilimler Fakültesi gibi Cumhuriyet için önemli bölgeleri konaklama, yemek ve ulaşım masraflarına ücret ödemeden ziyaret ediyor. Öğrencilere Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu eşlik ediyor. - ESKİŞEHİR