Beylikova'da hayırsevere teşekkür plaketi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yaşayan hayırsever Necdet Saran'a Bakan Fatih Dönmez teşekkür plaketi verdi.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçede birçok hayra öncülük etmiş olan hayırsever Necdet Saran'a yaptığı katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Saran'a bu teşekkürü kalıcı hale getirmek isteyen Başkan Alp, hayırsever için bir paket hazırladı. Necdet Saran, ilçeyi ziyaret ettiği esnada Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi. Beylikova Belediyesi adına hayırsever Necdet Saran'a Bakan Fatih Dönmez tarafından teşekkür plaketi verildi. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve Necdet Saran hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR