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Beylikdüzü'nde kazada ölen torununun hayrı için yüzlerce balık ekmek dağıttı

Beylikdüzü'nde kazada ölen torununun hayrı için yüzlerce balık ekmek dağıttı
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Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden torunu, Bolu yangın faciasında ölen vatandaşlar ve 2 yıl önce 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Depremi'nde hayatını kaybedenler için mevlit okutup yüzlerce balık ekmek dağıttı.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden torunu, Bolu yangın faciasında ölen vatandaşlar ve 2 yıl önce 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Depremi'nde hayatını kaybedenler için mevlit okutup yüzlerce balık ekmek dağıttı.

Geçtiğimiz ay Beylikdüzü'nde geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybeden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, torunu, Bolu faciasında hayatını kaybedenler ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu. Beylikdüzü'nde bulunan tesiste düzenlenen program sonrasında yüzlerce ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu vatandaşlara dağıtıldı.

Hem torunu hem de Bolu'daki yangın faciası ile 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi'nde hayatını kaybedenler için Mevlit okutturup ücretsiz balık ekmek dağıttığını ifade eden Balcı, "Acımız çok büyük 1 ay sonra askere gidecek olan torunumun ruhuna, Bolu'da otel hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhuna, şehitlerimizin ruhuna, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhuna mevlit okuttuk. Halkımıza balık ekmek meyve suyu ikram ettik 2 gündür. Türk halkına Allah böyle acıları inşallah yaşatmasın. Türk halkının başı sağ olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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