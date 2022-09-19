Beylikdüzü'nde 'Beslenme Saati' projesinin ikinci dönemi başladı

Beylikdüzü'nde ihtiyaç sahibi aile ve çocuklar için düzenlenen "Beslenme Saati" uygulamasının ikinci dönemi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın katılımıyla başladı.

Beylikdüzü'nde Lojistik ve Afet Anı Merkezi'nde organize edilen "Beslenme Saati" isimli uygulamanın ikinci dönem tanıtımı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın katılımıyla yapıldı. Günlük 35 bin kişiye yemek tedarik edebilen merkezde yaklaşık bin 75 çocuğa eğitim ve öğretim dönemi boyunca beslenme ve ara öğün desteği sağlanacak projede, öğrencilere dağıtılacak besinlerin değer ve gramajları da diyetisyenler ve belediyeye mensup ilgili birimler tarafından test ediliyor. Tespit edildikten sonra öğrencilere her gün farklı bir menü hazırlanarak, sabah saatlerinde merkezler ve lojistik birimler aracılığıyla ailelere teslim edileceği bildirildi.

Tanıtım toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, "Yaklaşık bin 75 evladımıza buradan beslenme çantası gidecek. Onların daimi kullanabilecekleri çantaları veriyoruz. Bu çok önemsediğim ve aksamasına tahammül edemediğim projelerden bir tanesidir. Diğer konularda zaman zaman tolerans gösterebiliyorum. En projelerden bir tanesidir. Bizim bugün bin 75 çocuğumuza hazırladığımız çantalar birazdan dağıtıma çıkacak ve ailelerine ulaştıracağız. Bizim belli merkezlerimiz var. Muhtarlıklarımızı ve çözüm merkezlerimizi bu amaçla kullanıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL