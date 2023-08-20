Beylikdüzü'nde "8. Sünnet Şöleni" Yapıldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Sünnet Şöleni'nin 8’incisi yapıldı. Özel sağlık kuruşlarının da desteğiyle ücretsiz olarak sünnet ettirilen 240 çocuk çeşitli yarışma, boyama atölyeleri ve oyunlarla gün boyu doyasıya eğlendi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Sünnet Şöleni'nin 8'incisi yapıldı. Özel sağlık kuruşlarının da desteğiyle ücretsiz olarak sünnet ettirilen 240 çocuk çeşitli yarışma, boyama atölyeleri ve oyunlarla gün boyu doyasıya eğlendi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ve bu yıl sekizincisi düzenlenen Sünnet Şöleni, Yakuplu Kent Ormanı'nda yapıldı. Sosyal incelemeler sonucu belirlenen ve çok sayıda özel sağlık kuruluşunda ücretsiz olarak sünnet ettirilen 240 çocuk, düzenlenen etkinliklerle gün boyu doyasıya eğlendi. Çeşitli ikramların da yapıldığı şölene gelen her yaştan çocuk, boyama atölyesi, halat çekme, ok atma, voleybol futbol gibi oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinlik alanında vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Aslan, "Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuklarımız için birçok hizmetimiz var. Hizmetlerimizin her noktasında merkezde yer alıyorlar. Onların mutluluğu bizleri de sevindiriyor. Siz değerli ailelerimiz de bize güvenerek çocuklarınızı emanet ettiniz. Bu güveninizden dolayı sizlere ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aslan, konuşmasının ardından sağlık kuruluşlarının temsilcilerine plaket takdim etti.