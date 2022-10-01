Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, İtfaiye Teşkilatı'nın 308. Yılını Kutladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İtfaiye Haftası dolayısıyla Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti. İtfaiye Teşkilatı’nın 308. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Çalık, “Görevlerini büyük bir özveriyle yürüten ve gece gündüz demeden çalışan tüm itfaiyecilere yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İtfaiye Haftası dolayısıyla Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti. İtfaiye Teşkilatı'nın 308. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Çalık, "Görevlerini büyük bir özveriyle yürüten ve gece gündüz demeden çalışan tüm itfaiyecilere yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

26-30 Eylül arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İtfaiye Teşkilatı'nın 308. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Çalık'a; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Ziyaretinde itfaiyecilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Çalık, gayretli çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

"TÜM İTFAİYECİLERİMİZİN HAFTASI KUTLU OLSUN"

İtfaiyecilerin halkın güveni ve refahı için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu kaydeden Başkan Çalık, "İtfaiye Teşkilatı bizler için çok önemli bir yere sahip. Yapmış oldukları hizmetin ne kadar kıymetli olduğu kelimelerle ifade edilemez. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için gayret gösteren başta Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu çalışanları olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm itfaiyecilerimizin haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.