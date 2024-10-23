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Beykoz'da Yaban Domuzu Denize Girdi

Beykoz'da Yaban Domuzu Denize Girdi
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Beykoz'da ormanlık alanlardan inen bir yaban domuzu, Çubuklu Sahili'nde denize girerek yüzerken vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Denizin ortasında yüzen domuz, görenleri şaşırttı.

Beykoz'da yaban domuzu şehre inerek denize girdi. Denizde yüzen domuzu gören vatandaşlar cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı.

Beykoz'da ormanlık alanlardan ilçeye inen bir yaban domuzu Çubuklu Sahili'nde denize girerek yüzdü. Denizin ortasında yüzen domuz görenleri şaşırttı. Kıyıdan yüzerek ilerleyen domuz vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuzu gören bir balıkçı ise, "Palamuta geldik, domuz bulduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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