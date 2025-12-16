Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol : "120'ye Yakın Beyin Tümörü Tipi Var"

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Serhat Erol, 120'ye yakın beyin tümörü tipi bulunduğunu belirterek, "Tümörlerin en önemli belirtisi baş ağrısı. Çok alışık olmadığımız şekilde inatçı, özellikle geceleri ve sabaha karşı artan baş ağrıları önemli bir uyarıcı olabilir. Bunun yanı sıra baş dönmesi, bulantı, kusma, denge kaybı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, işitmede, koku almada ve görmede sorunlarla gelebiliyor" dedi.

Prof. Dr. Erol, yaptığı açıklamada, beyin tümörlerinin her yaşta görülebileceğini bildirdi. Bu tümörlerin beyin hücrelerinin kontrolsüz biçimde çoğalması sonucu kitle oluşması ve bu kitlenin beyin dokusuna baskı yapmasıyla ortaya çıktığını anlatan Erol, bazı tümör tiplerinin kadınlarda, bazılarının ise erkeklerde daha sık görüldüğünü belirtti.

Erol, şunları kaydetti:

"Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki 120'ye yakın beyin tümörü tipi var. Beyin tümörleri beyin hücrelerinden kaynaklanan birincil tümörler ve diğer organlardaki kanserlerin beyne yayılmasıyla oluşan tümörler olarak ayırıyoruz. Bazen kafa travmaları, bazen kalıtsal özellikler, bazen de maddelere veya radyasyona maruz kalma gibi etkenlerle oluşabiliyor. Bazı hastalıklarla beraber beyin tümörlerini görmek mümkün.

Tümörlerin kafa içinde yaptığı basıncın artması ile oluşan belirtileri var. ya da kitle küçük olsa bile bulunduğu alana göre yaptığı kafa sinirleri komşuluğu nedeni ile yaptığı bulgular var. En önemli belirti baş ağrısı. Bu baş ağrılarının tipi, şekli, süresi, çok alışık olmadığımız şekilde inatçı, özellikle geceleri ve sabaha karşı artan baş ağrıları önemli bir uyarıcı olabilir. Bunun yanı sıra baş dönmesi, bulantı, kusma, denge kaybı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, işitmede, koku almada ve görmede sorunlarla gelebiliyor. Hipofiz bezi tümörlerinde ise ellerde ve ayaklarda büyüme, tüylenmede artış ve adet düzensizlikleri gibi hormon kaynaklı şikayetlerle hasta gelebiliyor."

"Birçok beyin tümörünün tedavisi cerrahi müdahale ile yapılıyor"

Tanı için hastanın öyküsü, şikayetlerinin dinlenmesi ve sonrasında fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinin büyük önem taşıdığını söyleyen Erol, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Tanıyı koyduktan sonra birçok beyin tümörünün tedavisi cerrahi müdahale ile yapılıyor. Bazan gerekli durumlarda biyopsi alınıp sonra tedavi basamaklarına geçiliyor. Cerrahi tedaviden sonra kemoterapi, radyoterapi veya radyo cerrahi gibi ek tedaviler uygulanabiliyor. Bazen de hiçbiri yapılmayıp sadece takipler ile beyin tümörünün tedavisi yapılabiliyor."