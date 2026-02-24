Haberler

Ramazan ayı yardımlaşmasında öncü oldular

Beyazay Kırşehir Şube Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla engelli aileler ve yakınlarına gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Yardım çalışmaları süresince yüzlerce aile ziyaret edildi ve ihtiyaç sahibi aileler önceden tespit edildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Beyazay Kırşehir Şube Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan yardım çalışmaları kapsamında, engelli aileler ve yakınlarına gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Bir haftalık süreçte yüzlerce ailenin ziyaret edildiği, yardımların Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi. Beyazay Kırşehir Şubesi Başkanı Adnan Göçmen öncülüğünde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ihtiyaç sahibi aileler önceden tespit edilerek mahalle mahalle ziyaret edildi. Hazırlanan gıda kolileri ekipler tarafından doğrudan ailelere teslim edildi. Göçmen; dağıtımların sadece koli tesliminden ibaret olmadığını belirterek, ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Göçmen açıklamasında; "Benim iftarım nasıl en iyisi olacaksa onların iftarı da en iyisi olacak anlayışıyla hareket ediyoruz. Ramazan'ın ruhu paylaşmaktır" dedi.

Yardım çalışmaları çerçevesinde özellikle engelli bireylerin yaşadığı hanelere öncelik verildiği, kolilerde temel gıda ürünlerinin yer aldığı öğrenildi. Ziyaretlerde ailelerin talepleri de dinlenerek kayıt altına alındı. Gönüllü dağıtıcılarla Ramazan ayı boyunca yeni yardım listelerinin oluşturulacağı ve daha fazla aileye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
