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Trump ekibi Putin'le Ukrayna planını görüştü

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna savaşını sona erdirmek için atılacak sonraki adımlara yönelik somut planların ele alındığı bildirildi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna savaşını sona erdirmek için atılacak sonraki adımlara yönelik somut planların ele alındığı bildirildi.

Washington yönetiminden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Fransa merkezli haber ajansı AFP'nin haberine göre; bir Beyaz Saray yetkilisi ABD temsilcilerinin Putin ile Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan ve önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenen sonraki adımlara yönelik somut planları ele aldıklarını ifade etti. Söz konusu yetkili, yarın Ukrayna'da yapılacak toplantıların da aynı şekilde verimli geçmesini beklediklerini aktardı.

ABD temsilcileri Putin ile görüşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti. 3 saatten uzun süren görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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