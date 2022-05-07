'Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı' Belgeseli Çankaya'da

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişinin 50. yılında bir 68 Hikayesi olan "Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı" belgesel film gösterimi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı.

Çankaya Belediyesi'nin Mülkiyeliler Birliği ve ODTÜ Mezunları Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, 1968'de üniversiteye başlayan ve öğrenci hareketlerine katılan, dönemin öğrenci liderlerinin yanında mücadele eden Tayfur Cinemre'nin motosikleti ile ODTÜ'den başlayıp işkencehaneye, hapishaneye, arkadaşlarının katledilmesine tanıklığına giden yolculuğu anlatılıyor.

Aslı Esma Karaca'nın yönetmenliğini üstlendiği ve Cihan Karaca ile yapımcılığını paylaştığı belgeselde, Üç Fidan özelinde devrimci harekete yön vermiş gençlerin hayat yolculuğu aktarılıyor.

Belgesel gösterimi öncesi Mimar ve Çizer Sena Şat'ın illüstrasyonlarından oluşan resim sergisi de açıldı. Daha yaşanılası bir yeryüzü uğruna mücadele ederken yaşamdan zamansız koparılan devrimciler için saatlerin durdurulduğu "Sorularına Yanıt Bulan Saatler" projesi ve filmde adı geçen 26 devrimci için durdurulmuş saatlerinin yer aldığı sergi, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Devrimci Harekete yön vermiş gençlere adanan sergi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde 11 Mayıs'a kadar gezilebilecek.