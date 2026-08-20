BEUN Rektörü Ulusoy, Vali Hacıbektaşoğlu'nu Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu'nun da eşlik ettiği ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Hacıbektaşoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Ulusoy'a teşekkür etti. Ziyaret, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyarette bulundu.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Ulusoy'a, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu da eşlik etti.
Vali Hacıbektaşoğlu teşekkür etti
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken Vali Osman Hacıbektaşoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a teşekkür etti.
Ziyaret, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı