BEUN Rektörü, Kaymakam Yılmaz'ı Ziyaret Etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Karadeniz Ereğli makamında gerçekleşen ziyarette, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz yer aldı.

Nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı görevine atanan Fatih Yılmaz'ı tebrik etti. Rektör Özölçer, Yılmaz'a Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarılar hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Özölçer ayrıca BEUN'un bilimsel üretkenliğinin yanı sıra kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği içerisinde hayata geçirdiği sosyal, kültürel, tarihi, sanatsal ve sportif projeler ile öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan faaliyetlere de değindi.

Zarif ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatih Yılmaz ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ulusal ve uluslararası akademik camiada mühendislikten sağlığa, spordan sanata, eğitimden toplumsal faaliyetlere kadar birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla yükseköğretim kurumları arsanda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Üniversitenin elde ettiği başarılardan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Fatih Yılmaz, elde edilen önemli başarılardan dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i tebrik ederek tüm Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK