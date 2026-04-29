BEUN'da Arapça Bilgi Yarışması düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri arasında düzenlenen Arapça Bilgi Yarışması, Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda yoğun katılım ve büyük bir heyecan içerisinde gerçekleştirildi.

Programa, BEUN Rektörü ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, akademik personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin Arapça dil becerileri ile genel kültür alanındaki bilgi birikimlerini sergileme imkanı bulduğu yarışma, eğitim-öğretim faaliyetlerini sosyal ve kültürel etkinliklerle destekleme amacıyla düzenlendi. Program, öğrencilerin derslere olan ilgisini artırmasının yanı sıra takım ruhu, özgüven ve iletişim becerilerinin gelişimine de katkı sundu.

Etkinlik, öğrenciler ve izleyicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışma süresince katılımcılar, Arapça dil bilgisi ve genel kültür alanlarında yöneltilen soruları yanıtlayarak bilgi düzeylerini ortaya koydu. Program kapsamında seyircilere de çeşitli sorular yöneltilirken, yarışmanın sonunda Hazırlık A Sınıfı birincilik elde etti.

Yarışma sonrası BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve kişisel yönlerden de desteklenmesini önemsediklerini belirterek, İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyonun öğrencilerin yabancı dil öğrenme motivasyonuna önemli katkı sunduğunu ifade etti. Özölçer, öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini sergileyebilecekleri bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
