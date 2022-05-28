BEÜ bahar şenliğinde 3 bin öğrenci aynı anda halay çekti - Haberler

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BEÜ bahar şenliğinde 3 bin öğrenci aynı anda halay çekti

İhlas Haber Ajansı - Mücahit Tarlan - Yerel
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BEÜ bahar şenliğinde 3 bin öğrenci aynı anda halay çekti Bitlis Eren Üniversitesinin 15'nci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen Bahar Şenlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor.

BEÜ bahar şenliğinde 3 bin öğrenci aynı anda halay çekti

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesinin 15'nci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen Bahar Şenlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor.

Bitlis Valiliği, Belediye, Eren Holding ve Bitlis Tanıtma ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Bahar Şenlikleri DJ gösterileri, dengbej sanatçıları ve birbirinden farklı sanatçıların konserleri ile tüm hızıyla devam ediyor.

BEÜ stadyumunda düzenlenen bahar şenliğinin ikinci gününde yaklaşık 3 bin öğrenci Dengbej Prof. Dr. Mehmet Metin Barlık'ın seslendirdiği şarkılar ile doyasıya halay çekti. 3 bin öğrencinin aynı andan halay çekmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Yerel

Bahar Şenlikleri Bitlis Yerel Haberler

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