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Besni Müftüsü Erçek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı değerlendirdi

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Besni Müftüsü Erçek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı değerlendirdi
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Adıyaman'ın Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, 1-7 Ekim'de kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Erçek, bu yıl 'Cami ve Sosyal Hayat' temalı haftada camilerin ibadetin yanı sıra ilim, dayanışma ve sosyal hayatın merkezi olduğunu vurguladı.

Adıyaman'ın Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Bu yıl "Cami ve Sosyal Hayat" temasıyla kutlanan hafta kapsamında açıklamalarda bulunan Müftü Sabri Erçek, camilerin Asr-ı Saadet döneminde Mescid-i Nebevi ile başlayan köklü geleneğin günümüzdeki temsilcileri olduğunu belirtti.

Camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığını ifade eden Erçek, Peygamber Efendimiz döneminde camilerin ilmin öğretildiği bir okul, kimsesizlerin sığınağı, toplumsal meselelerin çözüldüğü bir meclis ve sosyal hayatın merkezi olduğunu kaydetti.

Erçek, "Ecdadımız bu nebevi mirası devralarak şehirlerini cami merkezli inşa etmiş, camiyi hayatın ve medeniyetin kalbi haline getirmiştir. Camilerimiz yalnızca secde ettiğimiz ibadetgahlar değil; birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği sosyal hayatın da kalbidir" dedi.

Mihrapta, kürsüde, minberde ve Kur'an kurslarında fedakarlıkla görev yapan din görevlilerinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Erçek, "Sevgiyle ve rehberlikle hizmet veren tüm kıymetli din görevlilerimizin haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Şehirlerimize ruh, hayatımıza huzur veren camilerimizin, toplumumuzun her kesimini kucaklayan birer irfan ve dayanışma merkezi olarak daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Müftü Erçek, hayatını kaybeden din görevlileri, cami cemaati ve hayırseverlere Allah'tan rahmet dilerken, görev başındaki din görevlilerine başarı ve kolaylık temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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